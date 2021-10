Brandende schuur in Hoensbroek leidt naar amfetaminelab

Een schuur aan de Prins Hendrikstraat in Hoensbroek waar woensdagavond brand ontstond blijkt een amfetaminelab te zijn. Er is één verdachte aangehouden. Dat schrijft de politie op Twitter. Het drugslab was in werking en is door experts ontmanteld. Het is zeker het achtste drugslab in zeven jaar tijd dat ontmanteld is in het Zuid-Limburgse dorp.

(Foto uit archief)

Omwonenden werden woensdag door de politie geadviseerd om ramen en deuren te sluiten nadat de brand rond 21.00 uitbrak in een schuur. Kort daarna bleek uit een meting van de brandweer dat er geen giftige stoffen waren vrijgekomen.

Donderdag meldde de politie dat in de schuur een amfetaminelab was gevestigd. De brand is waarschijnlijk ontstaan tijdens het produceren van de drugs. De chemicaliën zijn opgeruimd en het lab is ontmanteld. Hoe groot het lab was en hoeveel speed er is gemaakt is nog onbekend.

Niet het eerste drugslab

In Hoensbroek worden geregeld drugslabs aangetroffen. In februari dit jaar werd een klein drugslab ontdekt in een garagebox aan de Markgravenstraat. In juni 2019 werd een drugslab aangetroffen in winkelstraat de Kouvenderstraat. In april 2016 werd een lab gevonden in een woning aan de Slot Hillenradelaan. In september 2015 hield de politie twee verdachten aan voor een drugslab in een woning aan de Weustenraedtstraat.

Schoten in woning



In november 2014 werden buurtbewoners geëvacueerd vanwege explosiegevaar in een woning aan de Ridder Hoenstraat. In de woning lostte een verwarde man schoten. In de woning bleek een drugslaboratorium gevestigd. De man werd aangehouden op straat. In augustus 2014 werd een drugslab gevonden in een woning aan de Hermanstraat. In januari 2014 werd een lab voor synthetische drugs ontdekt na een brand in een schuurtje. Een 33-jarige man die in het huis aanwezig was, werd toen aangehouden.