‘Braziliaan geliquideerd in Paramaribo’

Connect on Linked in

In een auto bij een appartementencomplex aan de Esselienstraat in Paramaribo is donderdagmiddag rond 16.00 een man geliquideerd. Het slachtoffer is vermoedelijk van Braziliaanse afkomst, meldt het Korps Politie Suriname vrijdag. Hij zat op dat moment alleen in de auto. Dat schrijft Waterkant.

Roofbende

Er zijn onbevestigde berichten dat de man vermoedelijk lid zou zijn van een roofbende in de goudvelden en dat het gaat om een afrekening. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het slachtoffer zou met zeker tien kogels zijn beschoten. De afdeling Kapitale Delicten van de politie in Paramaribo doet nader onderzoek.