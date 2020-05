Braziliaan in Rotterdam opgepakt met ruim half miljoen euro in tas

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag een 51-jarige Braziliaan in Rotterdam-Schiebroek aangehouden met 525.000 euro cash geld in een big shopper-tas. De man is aangehouden voor witwassen. Dat meldt de politie vrijdag.

De politie kwam de man op het spoor na een tip. Surveillerende agenten zagen de man lopen in de buurt van de Argonautenweg in Rotterdam. Hij stapte op dat moment net met zijn big shopper in een auto. In de tas vond de politie 525.000 euro cash. Het geld is in beslag genomen. Volgens de politie is de man inmiddels heengezonden. Het is nog onduidelijk waarvoor het geld bestemd was. De politie doet nader onderzoek.