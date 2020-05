Braziliaanse cocaïne in bevroren sinaasappelsap

Connect on Linked in

Woensdag heeft de Douane driehonderd kilo cocaïne gevonden in de Rotterdamse haven. De zending zat verstopt in vaten met bevroren sinaasappelsap.

De vaten zaten in een container die afkomstig was uit Brazilië. Vijf vaten bevatten cocaïne, in elk vat zaten zestig pakketten geperste cocaïne.

De vaten met sap waren bestemd voor een bedrijf in Rotterdam maar dat bedrijf lijkt volgens het Rotterdamse parket niet met de smokkel te maken te hebben. Het HARC-team, dat is een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.