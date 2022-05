Braziliaanse douane verbaasd over cocaïne uit Antwerpen (VIDEO)

Connect on Linked in

In Brazilië heeft de Douane afgelopen vrijdag totaal 161 kilo cocaïne in beslag genomen die afkomstig was uit Antwerpen. Normaal gesproken is Brazilië juist het vertrekpunt van drugstransporten naar de Belgische haven. In de haven van Paranaguá werden in containers twee partijtjes cocaïne uit Antwerpen onderschept.

Bij het scannen van een lege koelcontainer bleek dat er tussen de bodem en de koelmotor 146 kilo cocaïne was verstopt. In een andere container zat in de motor van de koelcontainer 15 kilo cocaïne verstopt. Beide containers waren recent gearriveerd uit Antwerpen. Waarschijnlijk waren de containers met cocaïne eerder vanuit Zuid-Amerika naar Antwerpen verscheept en daar niet uitgehaald. Kennelijk omdat de uithalers geen gelegenheid hiervoor kregen of de juiste containers niet hadden kunnen vinden.

Een deel van de blokken cocaïne waren gemarkeerd met het stempel “Covid”.

Handelaren geven blokken een stempel zodat op de plaats van bestemming kan worden vastgesteld wie de eigenaar of afzender van de drugs is.