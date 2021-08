Braziliaanse politie onderschept 1304 kilo cocaïne in Turks privéjet (VIDEO)

Connect on Linked in

De Braziliaanse politie heeft maandag op vliegveld Leite Lopes Airport in São Paulo in een Turks privévliegtuig 25 koffers met in totaal 1304 kilo cocaïne in beslag genomen. Bij de operatie zijn een Spaanse passagier en de Turkse bemanning aan boord aangehouden. Dat schrijft het Turkse dagblad Sözcü.

Het vliegtuig vloog zondagochtend van Turkije naar de Spaanse stad Malaga. Maandagmiddag vertrok het vliegtuig vervolgens naar Fortaleza, Brazilië, en van daaruit was het ongeveer vijf uur vliegen naar Leite Lopes Airport in Ribeirao, ten zuiden van São Paulo.

Douane-inklaring

Naar verluidt stond het toestel niet buiten op het luchthavenplatform geparkeerd, maar in een overdekte hangar. Nadat een Spaanse passagier in de hangar aan boord was gegaan, steeg het vliegtuig op en landde in Fortaleza voor douane-inklaring. Direct na de landing in São Paulo viel de Braziliaanse politie het vliegtuig binnen. In de kofferbak werden 25 koffers aangetroffen met in totaal 1304 kilo cocaïne.

Video

Op onderstaande video is te zien dat de Braziliaanse politie de Turkse piloot naar de bagage vraagt en dat de Spaanse passagier meehelpt met het openen van zijn koffer in de cabine. Die zit volgeladen met cocaïne. Daarop worden de passagier en de vier bemanningsleden aangehouden.

Turkse zakenman

Het privéjet werd gekocht tijdens de ambtstermijn van de Turkse ex-president Turgut Özal en werd gebruikt door het staatsprotocol tot 2016. Daarna werd het verkocht aan de Turkse zakenman Şehmuz Özkan. Het vliegtuig staat op naam van ACM Aviation, dat eigendom is van Özkan.