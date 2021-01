Braziliaanse politie pakt Nederlandse drugshandelaar op

Connect on Linked in

Een Nederlander die in België is veroordeeld voor drugshandel is dinsdag door de federale politie in Rio de Janeiro gearresteerd. Het gaat om Etienne “Etta” R. (39). Hij werd aangehouden in Barra da Tijuca, een luxe wijk in het westen van Rio de Janeiro.

Volgens de federale politie is hij in 2019 onder meer veroordeeld voor het aansturen van drugskoeriers die hij naar Europa stuurde. In 2014 werd hij opgepakt in België op verdenking van handel in verschillende soorten harddrugs en daarna veroordeeld tot zeven jaar cel.

R. kwam in december aan in Rio. Sindsdien verbleef hij in een hotel in de toeristische wijk Copacabana.

Volgens lokale media wilde hij zich vestigen in Brazilië en gaan trouwen met een Braziliaanse die hij jaren geleden in Europa heeft ontmoet. Er ligt inmiddels een uitleveringsverzoek van de Belgische autoriteiten bij het ministerie van Justitie in hoofdstad Brasilia.