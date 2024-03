‘Breaking Bad in Almere Buiten’: 9 jaar geëist voor grootschalige cocaïnehandel

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Lelystad negen jaar cel geëist tegen de 45-jarige Taoufik El M. uit Almere voor grootschalige cocaïnehandel en witwassen. Volgens justitie heeft de man in 2020 1252 kilo cocaïne verhandeld en bijna vier miljoen euro cash witgewassen.

Op het eerste gezicht leek El M. volgens het OM een doodgewone burger. Hij woonde in een rijtjeshuis, met een keurig gezin en had een goede baan. Toch ontdekte de politie via ontsleutelde chatberichten dat hij een belangrijke rol speelde in de cocaïnehandel. In het dossier zit, volgens het OM, voldoende bewijs om aan te tonen dat hij 1252 kilo cocaïne heeft verhandeld en bijna vier miljoen euro heeft witgewassen.

‘Deze zaak laat ook zien dat dit kaliber drugshandel niet alleen iets is uit series of films, maar het kan gewoon de buurman zijn’, aldus de officier van justitie. ‘Breaking Bad in Almere Buiten.’

Middenkader

Uit ontsleutelde Sky ECC-berichten blijkt volgens het OM dat Taoufik El M. in de laatste maanden van 2020 zeer actief was in de cocaïnehandel. ‘De chats laten zien dat verdachte en zijn medeverdachten niet tot de onderkant van de drugswereld behoren. Dit zijn geen straatdealers die met wegwerpnokia’s grammetjes verkopen’, concludeert de officier van justitie. ‘De verdachte heeft door de enorme hoeveelheden drugs, geld en de pgp-telefoons laten zien dat hij opereerde in het middenkader van de georganiseerde drugshandel.’

Doorzoeking

Het bewijs in het dossier bestaat naast de chats ook uit de resultaten van de doorzoeking van het huis van El M. Daar werd op 19 juli 2023 tien kilo cocaïne gevonden en bijna 10.000 euro aan contant geld. Ook de verklaringen van de verdachte zelf bevestigen, volgens het OM, zijn rol binnen de cocaïnehandel.

Strafeis

Bij het bepalen van de strafeis is rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zijn strafblad en de ernst van de feiten. Zo houdt het OM in strafverlagende zin rekening met het feit dat verdachte tot op zekere hoogte openheid van zaken heeft gegeven en dat verdachte de voortgang van deze zaak niet heeft gefrustreerd.

Strafverzwarend is volgens het OM de ‘enorme hoeveelheid drugs en geld’ die de verdachte zou hebben verhandeld of witgewassen. ‘1252 kilo cocaïne en bijna vier miljoen euro cash. Deze hoeveelheden spreken tot de verbeelding en zij spreken boekdelen.’

Alles meewegende eist het OM negen jaar gevangenisstraf. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.