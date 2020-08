Bredanaar lurkt aan lachgasballon tijdens wilde achtervolging

Connect on Linked in

Agenten hebben donderdag na een wilde achtervolging door Breda een 24-jarige inwoner uit die stad aangehouden. Ze haalden de verdachte uit de auto terwijl hij nog aan een lachgasballon lurkte. Tijdens de achtervolging probeerde hij in te rijden op een politieauto.

De politie kreeg rond 17.30 een melding dat een man op een parkeerplaats aan de Sluissingel in Breda lachgas achter het stuur zou gebruiken. Nadat agenten de verdachte een stopteken gaven, ging deze er vandoor. Er ontstond een achtervolging waarbij de verdachte meerdere verkeersovertredingen maakte en voor gevaarlijke situaties zorgde. De achtervolging ging via onder andere het Oranjeboomplein, Amstelstraat, Haagweg en Tuinzigtlaan. Op de Weerrijssingel reed de man bijna in op een politieauto die betrokken was bij de achtervolging.

Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand op de Spaarnestraat. Toen agenten de man uit zijn auto trokken, had hij een lachgasballon in zijn mond en een cilinder met lachgas in zijn handen. De man zit vast.

De man wordt verdacht van verschillende verkeersovertredingen. Ook bleek hij niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De agenten die in de auto zaten waarop hij probeerde in te rijden hebben aangifte van poging moord/doodslag tegen de Bredanaar gedaan.