Brit (56) krijgt 21 jaar cel voor cocaïnehandel en witwassen tussen Ierland en Nederland

Connect on Linked in

Een Londense beroepscrimineel is in Engeland veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor drugshandel en witwassen tussen Ierland en Nederland. De 56-jarige Paul O’Brien was volgens Isleworth Crown Court een ‘gevestigde waarde in de georganiseerde misdaad’. Hij werd in mei 2020 opgepakt na ontsleutelde EncroChat-berichten waarin hij sprak over cocaïnetransporten en het vervoeren van grote sommen contant geld.

Paul O’Brien, uit Uxbridge, West-Londen, bleek volgens de opsporingsdiensten te hebben samengewerkt met de 42-jarige Thomas Maher, die in december 2020 werd veroordeeld tot ruim 14 jaar gevangenisstraf wegens drugstransporten en het witwassen van contant geld door heel Europa.

Uddel

Via EncroChat maakten de twee mannen afspraken over een cocaïnetransport en het vervoeren van 900.000 euro cash geld. O’Brien gebruikte op de gecodeerde chatdienst de naam ONEDIAMONDGEE. Uit gesprekken tussen het tweetal bleek dat op de ochtend van 4 april 2020 een vrachtwagen en een auto elkaar hadden ontmoet in de buurt van het Gelderse dorp Uddel en de cocaïne hadden uitgewisseld, die volgens de autoriteiten op de Britse markt 1 miljoen pond (ruim 1.15 miljoen euro) vertegenwoordigde.

Maher liet O’Brien weten dat hun drugskoeriers de cocaïne later die dag met succes naar Groot-Brittannië hadden gebracht en dat er regelingen waren getroffen om de cocaïne in Ierland te laten ophalen.

Tweede transport

Op 10 april regelde Maher dat 300.000 euro van O’Brien bij Louth in Ierland werd opgehaald en met de auto naar Nederland werd vervoerd. Een maand later, op 11 mei, regelde Maher een tweede ophaling van 600.000 euro voor O’Brien, opnieuw om door koeriers van Ierland naar Nederland te worden gebracht.

De uitwisseling vond plaats bij een busstation in de Ierse havenstad Drogheda, waarna een arrestatieteam drie koeriers van 42, 46 en 53 jaar arresteerden en het geld in beslag namen.

Bekentenis

Paul O’Brien werd op 29 mei 2020 opgepakt in zijn woning in Uxbridge op verdenking van cocaïnehandel en witwassen. Hij bekende schuld en werd vrijdag door de rechtbank van Isleworth Crown Court veroordeeld tot 21 jaar celstraf.

39 dode Vietnamezen

Zijn handlanger Thomas Maher kwam op de radar van de National Crime Agency (NCA) tijdens het onderzoek naar de dood van 39 Vietnamezen in een vrachtwagen in het Engelse Purfleet in oktober 2019. Dat voertuig was voorheen eigendom van Maher en stond na de verkoop nog steeds op naam van zijn vrouw geregistreerd. Een afzonderlijk NCA-onderzoek bracht later de volledige omvang van Maher’s transportnetwerk aan het licht, dat zich over heel Europa uitstrekte en illegale goederen vervoerde voor criminelen.

Maher is ook veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 630.000 pond (ruim 726.000 euro) aan criminele winsten aan de Engelse staat.