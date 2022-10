Brits marineschip pakt 870 kilo crystal meth op Arabische Zee

Print This Post

Een marineschip van de Britse Royal Navy heeft op een boot in de Arabische Zee 870 kilo crystal meth in beslag genomen ter waarde van ruim 17 miljoen euro. Het was de vijfde keer dit jaar dat het marinefregat HMS Montrose een grote partij drugs op de Arabische Zee onderschepte.

Commando’s

Volgens een woordvoerder van de marine stuurde de bemanning van de HMS Montrose een helikopter om de bewegingen van een verdachte boot te volgen, voordat een kleinere marineboot met speciale commando’s de verdachte boot bestormden. De operatie duurde in totaal zes uur.

Een eerste zoektocht leverde een kleinere hoeveelheid crystal meth op, waarna het boardingteam een verborgen compartiment vond achter een vals schot op de kleine boot.

‘Enorme klap’

In totaal is er 870 kilo crystal meth aan boord onderschept. De partij drugs heeft volgens de Britse National Crime Agency een groothandelswaarde van 15,5 miljoen pond (ruim 17 miljoen euro). Volgens de commandant van de HMS Montrose is de inbeslagname ‘een enorme klap voor criminele organisaties en terroristen die drugs gebruiken om hun activiteiten te financieren’.

53 miljoen euro

De HMS Montrose, dat sinds 2019 in het Midden-Oosten is gevestigd, heeft dit jaar tot op heden 47 miljoen pond (ruim 53 miljoen euro) aan drugs onderschept. Het fregat maakt deel uit van de door Saudi-Arabië geleide Combined Task Force 150, een samenwerkingsverband van 38 landen die betrokken zijn bij maritieme veiligheidsoperaties over de Rode en Arabische Zee en delen van de Indische Oceaan.