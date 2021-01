Britse agenten: ‘Strenge drugsaanpak duwt jongeren criminaliteit in’

Print This Post

Bij de politie in Engeland gaan stemmen op voor een andere aanpak van het drugsprobleem in het land. Om te voorkomen dat jonge mensen de criminaliteit in worden gezogen.

Aanpak niet effectief

Dat geluid komt van een lobbygroep van politiemensen die vindt dat een repressieve aanpak van drugscriminaliteit niet effectief genoeg is. LEAP wil dat het drugsbeleid meer wordt bekeken vanuit het perspectief van gezondheidszorg, in plaats van via het strafrecht alleen.

Foto’s vangsten

Als voorbeeld geeft de lobbyclub de vele foto’s en beelden van drugsvangsten die politiekorpsen over de hele wereld via de media verspreiden. Een voormalige politieagent zegt het volgende in een filmpje van LEAP: ‘Oudere politiemensen houden van dat soort beelden. Het helpt hun oplossingspercentage omhoog, en ze krijgen er hogere budgetten mee. Politici willen ermee aantonen dat hun beleid werkt.’

Drugsoorlog ingezogen

Maar LEAP meent dat die vangsten niet leiden tot een vermindering van de hoeveelheid drugs in de wereld, maar juist tot veel slachtoffers leidt onder onschuldige jonge mensen. Zij worden de criminaliteit in gezogen en belanden in een drugsoorlog. Ze wijst erop dat de Britse nationale politie eerder zelf al aangaf dat ze de drugscriminaliteit en het gebruik ervan niet ‘weg kan arresteren.’