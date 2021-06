‘Britse ex-marineman coordineerde drugstransporten op pleziervaartuigen’

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie en Douane hebben 13 juni op een zeilboot op volle zee met zo’n 1.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Aan boord waren drie bemanningsleden die zijn gearresteerd, tegelijk met vier mensen op het Spaanse vasteland. Hoofdverdachte in het onderzoek is een Brit die bij de havenstad Cádiz woonde en plezierboten verkocht en verhuurde.

De Brit was voorheen in dienst bij de Britse Royal Navy. Hij was al eerder aangehouden in het onderzoek, dat een jaar heeft geduurd. Er werden ook al 1,6 ton hasj en tien andere personen gearresteerd.

De Brit had overigens daarvoor al antecedenten voor drugsfeiten. Hij werkte samen met drugshandelaren uit het Verenigd Koninkrijk en Oekranië. Hij was eigenaar van verschillende bedrijven die zich toelegden op de verkoop en verhuur van boten. Daarmee werd volgens de Spaanse politie een netwerk voor drugstransporten verhuld.

In augustus 2020 werd aan boord van een zeilboot in de jachthaven van Ceuta, de Spaanse enclave op het Noord-Afrikaanse vasteland, 600 kilo hasj in beslag genomen. In november pakten de autoriteiten in de jachthaven van Sotogrande een lading van 1.000 kilo hasj.