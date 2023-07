Britse havenarbeider krijgt 21 jaar cel voor nepcoke uit Vlissingen

Connect on Linked in

Een Britse havenarbeider (45) is maandag door het Portsmouth Crown Court veroordeeld tot 21 jaar cel voor het meewerken aan de invoer van 1477 kilo cocaïne. Hij werkte in de haven in Portsmouth toen een zending met 372 pallets bananen op het vrachtschip MV Atlantic Klipper arriveerde.

Vlissingen

De zending was afkomstig uit Colombia. Het schip had een tussenstop gemaakt in Vlissingen. Daar had de Nederlandse politie de cocaïne eruit gehaald en vervangen door nepcocaïne.

Toen de boot in april 2022 in Portsmouth aankwam zagen agenten de havenarbeider op camerabeelden de pallets met nepcocaïne scheiden van de rest en naar een apart magazijn verplaatsen.

Chauffeur

Samen met een medeverdachte laadde hij de pakketten vervolgens op een oplegger tussen andere legale zending.

Die medeverdachte en de Turkse vrachtwagenchauffeur werden al eerder veroordeeld.

De NCA werkte samen met de Nederlandse politie en tipte de politie van de West Midlands. Uiteindelijk arresteerde die vier mannen, allen betrokken bij de uitvoering van de invoer. Over de eigenaren van de cocaïne is niets bekend gemaakt. De straatwaarde van de drugs was in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 100 miljoen euro.

De NCA en de Nederlandse politie ontvingen informatie over het transport van ‘internationale partners’.