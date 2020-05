Britse man met vier schotwonden in Spaans ziekenhuis

Connect on Linked in

In een ziekenhuis in Marbella is in de nacht van maandag op dinsdag een Britse man opgenomen die vier schotwonden in zijn benen had. Volgens de politie gaat het om de eerste criminele schietpartij in Marbella sinds het ingaan van de lockdown voor het coronavirus.

De Britse man van 27 jaar werd door een vriend naar het Hospital Costa del Sol gebracht.

Het was rustig in Marbella sinds de Spanje in maart de estado de alarma invoerde waardoor burgers alleen voor noodzakelijke trips en met toestemming hun huis mochten verlaten. De afgelopen weken is de regeling versoepeld.

Het slachtoffer is een Brit die woonde aan de Costa del Sol. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Over de schietpartij is verder niets bekend.