Britse misdaadgroep stopte generatoren in Nederland vol met drugs

De Britse opsporingsdiensten denken met de arrestatie van vijf mannen en een vrouw in Merseyside (bij Liverpool) een criminele organisatie te hebben ontmanteld die zich bezighield met drugshandel en witwassen. Het zestal zou generatoren vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België en Nederland hebben laten vervoeren om ze volgestopt met cocaïne en heroïne weer terug te sturen.

Legale transportfirma’s

De misdaadgroepering maakte voor het vervoer van de generatoren waarschijnlijk gebruik van legitieme transportbedrijven. Nadat de harddrugs in de machines werden verstopt, gingen ze terug naar de afzenders in het Verenigd Koninkrijk, meldt de Britse National Crime Agency (NCA).

Drugsvangsten

De criminele organisatie kwam in het vizier na de onderschepping van een partij drugs in maart 2019 in Dover. Enkele maanden later werden in Nederland twee ladingen in beslag genomen. Beide drugsvangsten van onder meer cocaïne en heroïne bedroegen in totaal 111 kilo met een straatwaarde van bijna 10 miljoen euro.

Herhaaldelijk

Onderzoekers vermoeden dat de groep tussen oktober 2018 en juni 2019 herhaaldelijk drugs heeft geïmporteerd. De NCA meldt: ‘Door nauw samen te werken met partners hier en in het buitenland, in het bijzonder de Belgische en Nederlandse politie, denken we dat we een gevestigde drugsaanvoerroute hebben afgebroken.’

De zes verdachten werden donderdag gearresteerd in Wirral, Wallasey en Deeside (Liverpool) door agenten van de National Crime Agency, met steun van de politie van Merseyside. De vijf mannen van 35 tot 48 jaar zijn aangehouden op verdenking van samenzwering voor drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele groepering. De vrouw van 35 zit vast op verdenking van samenzwering met het oog op de invoer van drugs en witwassen.

Bij de arrestaties zijn onder meer een Mercedes-Benz en Landrovers, twee Rolex-horloges en ongeveer 5.500 euro cash geld in beslag genomen.