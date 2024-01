‘Britse ouders vermoorde Danny vinden strafeis 14 jaar te kort’

Connect on Linked in

De ouders van de in Amsterdam om het leven gebrachte student Danny Castledine vinden de strafeis van 14 jaar voor de moordenaar van hun zoon te laag. Ze stellen dat het niet om doodslag gaat, en dat hij is vermoord door verdachte Nongo B. De feiten lijken anders uit te wijzen.

Beeld: foto Joost van der Wegen

Vermoord

Het Parool brengt in de zaterdagkrant een gesprek met de ouders van de 22-jarige Danny, die in de nacht van 1 juni 2022 kennelijk zonder enige aanleiding werd vermoord in de Amsterdamse binnenstad, aan het Singel. Verwachting is dat verdachte Nongo B. voor doodslag zal worden veroordeeld, omdat moord niet kan worden bewezen. De strafzaak is inmiddels achter de rug, bericht de krant.

Wenken

Op de ochtend van de moord wordt Nongo B. aangehouden in Buitenveldert, omdat hij helemaal onder het bloed zit. Het blijkt van Castledine te zijn. Op camerabeelden is later te zien hoe B. aan het Kattengat, in de binnenstad, naar Castledine lijkt te wenken en hem daar neersteekt en achterlaat, nadat hij hem naar een kelderportiek heeft gesleept.

De ouders van Castledine stellen dat de verdachte in Engeland 28 jaar zou hebben gekregen. Ook verbazen ze zich erover dat getuigen in de rechtbank niet zullen worden gehoord, omdat er in Nederland geen juryrechtspraak is. Dit gebeurt hier al bij de onderzoeksrechter. Dat heeft ook een voordeel vinden ze. Daarom duren rechtszaken minder lang en hoeven ze minder lang door de ‘hel van een rechtszaak.’

Gedrogeerd

De ouders denken overigens dat Danny en zijn vriend zijn gedrogeerd op de fatale avond, om te worden beroofd. In het artikel in Het Parool staan geen feiten die dat ondersteunen, of die de politie heeft ontdekt. Danny had op de middag van de moord geblowd, en hij was aangeschoten. Hij werd om half twee in de nacht nog gecontroleerd door de politie, omdat hij onvast ter been was en mensen aansprak.

Volgens een uitzending van Opsporing Verzocht raakte Danny ‘aan de praat’ met Nongo B., tijdens hun ontmoeting.