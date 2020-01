Britse profvoetballer Jordan Sinnott (25) doodgeslagen bij zware vechtpartij pub

Connect on Linked in

De Britse profvoetballer Jordan Sinnott (25) is zaterdagavond in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen die hij vrijdag opliep bij een zware vechtpartij in Retford (Nottinghamshire). Hij werd bewusteloos op de parkeerplaats van een kroeg gevonden met ingeslagen schedel. Er is een 27-jarige verdachte opgepakt.

Voor dood achtergelaten

Sinnott raakte vrijdagavond rond 23.30 betrokken bij een vechtpartij tussen acht mannen en vrouwen op de parkeerplaats van Dominie Cross, een pub in Retford (Nottinghamshire). Daarbij werd zijn schedel ingeslagen en werd hij voor dood achtergelaten. Toen hij pas enkele uren later naar het ziekenhuis werd gebracht, was het al te laat.

Verslagen

Sinnott speelde als middenvelder op leenbasis bij Matlock Town FC en stond onder contract bij Alfreton Town FC. Beide clubs reageren verslagen op het nieuws en spelen dit weekend niet. Matlock Town FC komt uit op het zevende Engelse niveau in de Premier Divison, de hoogste afdeling van de Northern Premier League.

Lee Sinnott

Jordan Sinnot maakte in 2013 voor Huddersfield zijn debuut in het Engelse profvoetbal in de FA Cup tegen Leicester City. Hij stond twee seizoenen onder contract bij Huddersfield in de Championship. Jordan was de zoon van Lee Sinnott (54), een voormalig profvoetballer die bij onder meer Watford, Bradford City en Crystal Palace speelde.

De Engelse politie is een uitgebreid onderzoek begonnen naar de moord. ‘Dit incident gebeurde op een zeer druk tijdstip. We denken dat er nog steeds enkele getuigen zijn die nog niet naar voren zijn gekomen.’

