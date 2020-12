Britse verdachte opgepakt in Amsterdamse taxi

Connect on Linked in

Een voortvluchtige Britse man is maandag in Amsterdam gearresteerd. De politie hield hem staande toen hij op weg was in een taxi. De aanhouding gebeurde op verzoek van de politie in Cheshire (Manchester) in een onderzoek naar een schietpartij en drugshandel, zo meldt de National Crime Agency in het VK.

Jamie Rothwell (34), uit Salford, in de buurt van Manchester, is verdacht van poging doodslag en van voorbereidingshandelingen voor handel in cocaïne en heroïne en andere drugs.

Rothwell zou de schutter zijn geweest bij een schietpartij in Orford, Cheshire, op 24 april van dit jaar, waarbij een 55-jarige man zwaargewond en invalide raakte.

De verdachte zit vast in afwachting van de beslissing van de Amsterdamse rechtbank over zijn overlevering naar het Verenigd Koninkrijk.