Britten schuldig aan drugssmokkel bij Utrecht via verhuisbedrijf

Drie Britse mannen die plannen hadden gemaakt om een ​​verhuisbedrijf als dekmantel te gebruiken voor hun drugssmokkel, zijn door de rechtbank in Isleworth (Zuidwest-Londen) veroordeeld na een onderzoek van de National Crime Agency (NCA). Een van de verdachten, de 73-jarige verhuizer Brian Wright, werd in juli 2020 opgepakt bij Utrecht met ruim 55 kilo harddrugs in zijn vrachtwagen.

Afluisterapparatuur

Het drietal, Mark Youell (64) uit Clacton-on-Sea (Essex), Alfred Rumbold (65) uit Orpington (Kent) en verhuizer Brian Wright (73) uit Folkestone (Kent), kwam tijdens een afluisteronderzoek van de NCA op de radar van de opsporingsdiensten. Uit onderzoek bleek dat het trio enkele ontmoetingen had met een in Merseyside gevestigde georganiseerde misdaadgroep die harddrugs wilde importeren met behulp van Wright’s legitieme verhuisbedrijf.

‘Jackpot’

Door verborgen afluisterapparatuur die de NCA inzette, werden de drie afgeluisterd in een café in Kent, in juli 2020. Daar spraken de verdachten over grenscontroles en zeiden ze tegen elkaar: ‘We gaan de jackpot winnen’. Een dag eerder was Wright teruggekeerd van het uitvoeren van een ‘dummy run’, waarbij hij zijn vrachtwagen naar Nederland had gebracht. Hij maakte vervolgens een reeks notities over grenscontroles en beveiliging op zijn telefoon toen hij terugkeerde. Een week later reed Wright daadwerkelijk naar Nederland met de drugs die in aquaria waren verzegeld.

NCA en Nederlandse politie

Als onderdeel van een gezamenlijke operatie waarbij de NCA en de Nederlandse politie waren betrokken, viel een arrestatieteam de vrachtwagen net buiten Utrecht binnen. Wright, die binnen sliep, werd gearresteerd. In de vrachtwagen vond de Nederlandse politie 20,5 kilo heroïne, 32 kilo cocaïne en drie kilo mdma. Volgens NCA-experts heeft de vangst een straatwaarde van ongeveer 4,5 miljoen Britse pond (5,2 miljoen euro).

Versleutelde pgp-telefoons

De NCA viel tegelijkertijd binnen in de woningen van de andere twee verdachten waar ze werden gearresteerd. In hun woningen werden onder meer versleutelde Encrochat en Sky ECC-telefoons in beslag genomen. Uit onderlinge pgp-gesprekken werd duidelijk dat de verdachten met verschillende criminelen in gesprek waren om drugs door heel Europa te vervoeren met behulp van het bedrijf van Wright.

Ontkennende verdachten

Zowel Youell als Rumbold ontkenden de beschuldigingen van het invoeren van drugs en beweerden dat ze alleen alcohol, sigaretten, tabak en cannabis wilden smokkelen. Wright ontkende na zijn uitlevering uit Nederland iets met de drugs te maken te hebben en beweerde dat hij alleen maar meubels vervoerde.

Na een proces van zeven weken bij het Isleworth Crown Court zijn alle drie de verdachten vrijdag schuldig bevonden aan ‘samenzwering om klasse A-medicijnen te importeren’. Op 26 november horen ze wat hun celstraf is.