Britten verdacht van cocaïnesmokkel uit Nederland

In het Verenigd Koninkrijk zijn drie mannen aangehouden in een onderzoek naar leveringen van cocaïne vanuit Nederland. Volgens de Britse autoriteiten werd het onderzoek begonnen nadat de politie aanwijzingen had gekregen uit ontsleutelde berichten van de hack door de politie bij EncroChat.

Er zijn de afgelopen week op woensdag invallen geweest in Londen, Kent en Glasgow. De arrestanten zijn Britten uit Glasgow en Londen, van 47, 30 en 32 jaar oud. Er was woensdag ook een inval in Nederland, in het Brabantse Reusel, dichtbij de Belgische grens.

Volgens de Britse politie zou de cocaïne vanuit Reusel in voedingsproducten naar Engeland gaan.