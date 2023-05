Britten veroordeeld voor cocaïne- en wietsmokkel vanuit Nederland naar Engeland en Ierland

Connect on Linked in

Vier Britse mannen tussen de 33 en 62 jaar zijn in Engeland veroordeeld voor cocaïne- en wietsmokkel vanuit Nederland naar het VK en Ierland. De hoogste straf is voor de 49-jarige Anthony Terry uit Wolverhampton, die de invoer organiseerde van een partij cocaïne ter waarde van 1,6 miljoen Britse pond (ruim 1,8 miljoen euro), die in februari 2021 in beslag werd genomen in de haven van Belfast.

Brandstoftanks

De drugs werden vervoerd van Nederland naar Engeland en vervolgens met de veerboot naar Noord-Ierland. Dat gebeurde in brandstoftanks die in een busje werden vervoerd (foto). Toen Anthony Terry hoorde van de inbeslagname op 22 februari 2021, zagen agenten hem in de omgeving van Wolverhampton dezelfde brandstoftanks verplaatsen als die in het busje, zodat ze niet aan hem zouden worden gekoppeld. Hij werd dezelfde dag opgepakt.

Encrochat

Terry en andere verdachten van de georganiseerde misdaadgroep communiceerden met elkaar via de versleutelde berichtenservice Encrochat. De Britse National Crime Agency (NCA) kwam zodoende op het spoor van andere keren in 2020 waarbij hij drugs en contant geld had gesmokkeld voor andere georganiseerde misdaadgroepen.

Nederland

Terry schakelde de 62-jarige Michael Collis uit Wolverhampton in om naar Nederland te reizen, waar hij criminele contacten ontmoette om de cocaïne op te halen en deze in zijn busje te vervoeren. Terry rekruteerde ook twee chauffeurs; Mohammed Omar Khan (38) uit Birmingham leverde drugs aan klanten in het VK en Joshpal Singh Kothiria (33) uit Wolverhampton leverde drugs in Ierland.

Anthony Terry liet Collis op 6 april 2020 naar Nederland reizen waar 17,5 kilo cocaïne werd opgehaald. Van daaruit werden de drugs verdeeld naar handelaren in Luton en Slough (Engeland) en County Wicklow, vlakbij de Ierse hoofdstad Dublin.

Wietsmokkel

Daarnaast smokkelde Kothiria 10 kilo wiet van Oost-Londen naar Ierland, waarna Collis enkele weken later 18 kilo cocaïne ophaalde in Nederland, waarvan hij 10 kilo afleverde bij dealers in het VK voordat hij de rest naar Ierland bracht. Tussen 26 mei en 3 juni 2020 werd nog een partij wiet vanuit Leicestershire naar Ierland gesmokkeld, waarna in juni berichtenservice Encrochat werd gekraakt.

Terry en Collis gingen echter door met hun zaken en de NCA stelde vast dat Collis in juli en september 2020 opnieuw naar Hoek van Holland was gereisd voordat hij terugkeerde naar Engeland en verder reisde naar Belfast. Vervolgens verdeelde hij de drugs in Limerick, in het zuidwesten van Ierland.

Arrestaties en veroordelingen

Collis en Kothiria werden in maart 2021 gearresteerd. Khan werd in december 2020 opgepakt. Na een proces in november 2022 kreeg Anthony Terry 18 jaar gevangenisstraf voor drugshandel en de partij cocaïne die in de haven van Belfast werd onderschept. Hij pleitte vorige maand schuldig te zijn.

Ook Collis pleitte in april schuldig te zijn aan drugshandel. Kothiria en Khan werden vrijdag veroordeeld door het Wolverhampton Crown Court. De laatste drie horen op een later moment hoelang ze de cel in moeten gaan.