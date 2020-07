Broer Spurs-speler Serge Aurier doodgeschoten voor Franse nachtclub

Christopher Aurier (26), de broer van Tottenham Hotspur-speler Serge Aurier, is zondagnacht doodgeschoten voor een nachtclub in Toulouse. De Engelse voetbalclub bevestigt via de officiële kanalen berichten daarover in Franse media.

Christopher Aurier (een jaar jonger dan zijn broer) werd rond 05.00 vannacht in zijn maag geschoten voor een nachtclub in Toulouse. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het is onduidelijk wat het motief is. In de Franse stad is een klopjacht gaande op de verdachte.

De twee broers verhuisden met hun familie al op jonge leeftijd naar Frankrijk. Ze doorliepen samen de jeugdopleiding van Lens. In tegenstelling tot Serge slaagde Christopher er niet in om door te breken. Hij speelde op het vijfde niveau bij de amateurs van Toulouse Rodéo FC.

Tottenham Hotspur rouwt mee met de 27-jarige Ivoriaanse verdediger en international Serge Aurier. De Spurs spelen woensdag in de Premier League tegen Newcastle United. Het is onduidelijk of Aurier dan meedoet.