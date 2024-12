Broer van Janus van Wesenbeeck voor rechtbank op verdenking van grootschalige cocaïnehandel

Eindhovenaar Jacobus Martinus “Tinus” van Wesenbeeck werd op 5 december 2023 samen met een inmiddels 36-jarige medeverdachte aangehouden op verdenking van grootschalige handel in cocaïne. Het onderzoek naar de twee verdachten werd gestart, na een verdenking door de recherche op basis van – onder meer – berichten in de versleutelde berichtenserver EncroChat.

Ondergronds bankieren

De politie meldde een jaar geleden dat de inkoop van cocaïne mogelijk zou zijn verlopen via ondergronds bankieren. Na de aanhoudingen heeft de politie verschillende panden doorzocht, waaronder de woningen van de verdachten en enkele garageboxen. Tijdens de doorzoekingen zijn onder andere digitale gegevensdragers en voertuigen in beslag genomen.

Het importeren van cocaïne zou volgens justitie hebben plaatsgevonden tussen november 2019 en december 2023. Van Wesenbeeck wordt ook verdachte van gewoontewitwassen.

Jacobus Martinus “Tinus” van Wesenbeeck zit inmiddels ruim een jaar vast. Hij staat vandaag terecht tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank in Den Bosch.

Kasteelmoord

Tinus van Wesenbeeck was enige tijd verdachte in de zaak van de geruchtmakende Belgische kasteelmoord. De Vlaamse kasteelheer Stijn Saelens werd in 2012 dood aangetroffen in een bos, in de Vlaamse gemeente Sint-Maria-Aalter. Uiteindelijk werd Tinus in deze zaak niet vervolgd. Andere verdachten werden wel veroordeeld.

Janus

Tinus van Wesenbeeck is de jongere broer van de Eindhovense drugsbaron Janus. De Belgische justitie noemde laatstgenoemde in 2011 de leider van het grootste drugskartel van de Benelux. De succesvolle televisieserie Undercover was op zijn persoon en belevenissen geënt.

In het boek Drugsbaron komt Janus’ broer Tinus ook meerdere malen ter sprake. Hij werd meer gezien als de man die in de schaduw stond van zijn oudere broer.

