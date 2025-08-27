‘Broer verdachte opdrachtgever loste fatale schoten bij cold case moord’

Weggemaakt De 71-jarige neef wordt verdacht het moordwapen te hebben weggemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie kwamen de mannen in beeld na telefoontaps en een melding bij Meld Misdaad Anoniem van 29 maart dit jaar.

In die melding stond onder meer dat Van Dam in opdracht van Ruben B. was doodgeschoten, dat broer Ronald de schutter was en dat het wapen in een kanaal was gegooid. Ook in afgeluisterde telefoongesprekken van familieleden wordt Ronald meermaals genoemd als schutter. Een ander familielid, “Big John”, zou het wapen hebben weggegooid.

De moord in 1992

Op 28 januari 1992 wordt Loek van Dam (64) in zijn garagebedrijf aan de Kritzingerstraat in Den Haag van dichtbij door zes kogels omgebracht. Er zijn geen sporen van inbraak en er wordt niets gestolen, waardoor de politie ervan uitgaat dat de dader iemand uit zijn omgeving was.

De verdenking richt zich al snel op Ruben B.

Van Dam had zich ontfermd over Watie, de vrouw van B., die regelmatig door hem werd mishandeld. Tussen Loek en Watie ontstond uiteindelijk een relatie, wat volgens justitie voor Ruben B. een aantasting van zijn eer betekende.

Uit verklaringen blijkt dat zowel Van Dam als Watie bedreigd werden. Ook zou de zoon van Ruben B. hebben gezegd dat zijn vader van plan was Van Dam te laten vermoorden. In eerste instantie dacht het OM dat de 15-jarige zoon de fatale schoten had gelost, omdat hij als minderjarige minder zwaar gestraft zou worden. Het huidige scenario wijst echter naar de broer van Ruben B. als de schutter.

Vastgelopen onderzoek

Ruben B. werd drie weken na de moord opgepakt. Ondanks zijn contacten met een wapenleverancier en het ontbreken van een sluitend alibi, kwam het destijds niet tot een rechtszaak wegens gebrek aan bewijs. Ook zijn zoon en een derde verdachte werden gearresteerd, maar vrijgelaten. Daarna liep het onderzoek dood.

Nieuwe wending

Begin dit jaar meldde zich een anonieme getuige, waarna het onderzoek opnieuw werd geopend. Ruben B. werd op 5 maart aangehouden en vorige week volgden de arrestaties van zijn broer en neef. In de komende periode zullen nog vijf nieuwe getuigen worden gehoord.

Onduidelijk is wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.