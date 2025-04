30 april 2025

Broer zangeres S10 ‘bedreigd en gegijzeld door criminelen’

De broer van zangeres S10, is gegijzeld geweest door criminelen en ligt nu in coma. Dat schrijft Desiree, zijn moeder op haar Facebook-pagina. De 24-jarige Emiel uit Hoorn is een week geleden zwaargewond aangetroffen op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam.