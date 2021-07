Broers krijgen ruim vier jaar cel voor drugslab Zevenaar

Print This Post

De rechtbank in Zutphen heeft donderdag twee broers veroordeeld tot 50 maanden cel voor hun betrokkenheid bij een drugslab in Zevenaar. De broers zijn een 32-jarige man uit Amerongen en een 31-jarige man uit Zevenaar. De eis was zes jaar cel.

Cocaïnewasserij

In een loods aan de Babberichseweg in Zevenaar werd tussen 1 juli 2020 en 5 september 2020 op grote schaal cocaïne gewassen en verwerkt en zijn xtc-pillen gemaakt uit mdma. Naast de broers waren er nog andere personen bij het drugslab betrokken. Volgens de rechtbank vormden zij dan ook samen met anderen een criminele organisatie, met het doel om drugsdelicten te plegen.

Gebrek aan bewijs

De man uit Zevenaar is ook schuldig bevonden aan het bezitten van goederen waarvan hij wist dat deze gebruikt worden voor het kweken van wiet. De broers worden wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van het importeren en exporteren van drugs. Dat is ook een van de redenen dat de rechtbank tot een andere straf komt dan de officier van justitie, die zes jaar cel eiste voor de broers. Hoewel het OM nog een geldboete van 40.000 euro had geëist, legt de rechtbank die straf niet op.

Andere twee verdachten

De zaak van een derde verdachte, een 41-jarige man uit Hilversum, kon niet tegelijkertijd met de zaken van de broers worden behandeld. Zijn rechtszaak wordt op een later moment behandeld. Een vierde verdachte, een man van 35 uit Maarssen, stond alleen terecht voor wapenbezit. De rechtbank veroordeelt hem tot een geldboete van 550 euro.