Bruikbare tips binnen in moordzaak Els Slurink

Naar aanleiding van een oproep van de politie, zijn in de cold case van de moord op Els Slurink 140 nieuwe tips binnengekomen.

Bruikbaar

De politie geeft aan dat de tips hebben geleid tot ‘bruikbare informatie, en hele interessante aanknopingspunten’. Ook gaven meerdere tipgevers namen door.

De afgelopen weken voerde de politie een campagne, om meer aanknopingspunten te krijgen in de zaak. Naast een item in Opsporing Verzocht, werden honderd posters in abri’s opgehangen met daarop de vraag: Wie heeft Els Slurink om het leven gebracht? Ook plaatste men een mobiel steunpunt van de politie op locaties door de stad.

De rechercheurs in de zaak benadrukten dat het ‘nooit te laat is om te praten’. Daarbij werd uitgelegd dat het niet strafbaar is om met kennis over de moord na zoveel jaren naar buiten te komen.

De nabestaanden vinden het nog steeds ‘onverteerbaar’ dat ze niet weten wie Els in 1997 heeft vermoord en waarom, meldt de politie woensdag.

Op vrijdag 21 maart van dat jaar werd de 33-jarige Slurink met 1 messteek in het hart in haar woning in Groningen om het leven gebracht.

Nagels

In de uitzending van Opsporing Verzocht gaf de politie aan dat zij onlangs op materiaal dat onder de nagels van Els is gevonden, DNA onderzoek heeft laten uitvoeren. Dat heeft nog niet tot resultaat geleid.

Het probleem in deze zaak is dat er veel verschillende scenario’s voor de moord mogelijk zijn. De politie denkt onder meer dat Els overlopen kan zijn door een inbreker. Ook werd er onderzoek gedaan naar mensen waar zij in haar werk als psycholoog onderzoek naar deed.

Opmerkelijk was dat er bij Slurink enkele weken voor haar dood, een putdeksel door het raam werd gegooid. Alle informatie heeft nog niet geleid tot een oplossing in de zaak.