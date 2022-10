Bulgaar en Rus opgepakt voor overval op Antwerpse juwelier in hotel

Connect on Linked in

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een 44-jarige Bulgaar en een 52-jarige Rus aangehouden voor een overval op een Antwerpse juwelier, woensdagavond in het Diamantkwartier. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Belgiƫ vrijdag.

(Beeld uit archief)

Een 51-jarige medewerker van een juwelier werd woensdagavond rond 21.20 overvallen in zijn hotelkamer aan de Pelikaanstraat in Antwerpen. Twee verdachten vielen het slachtoffer van achteren aan, duwden hem in zijn kamer en sloegen hem verschillende keren. Daarna sloegen ze op de vlucht met een koffertje vol juwelen. Het zou gaan om juwelen met een totale waarde van 150.000 euro. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Tracker

Via camerabeelden kreeg de politie in Antwerpen een beeld van de verdachten. Het juwelenkoffertje was voorzien van een tracker en dat leidde vlak voor middernacht tot de aanhouding van twee verdachten in een auto in Hemiksem, enkele kilometers ten zuiden van Antwerpen.

De twee inzittenden, een 44-jarige Bulgaar en een 52-jarige Rus, zijn voorgeleid voor diefstal met geweld in bende bij nacht. De onderzoeksrechter heeft het duo onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Ze verschijnen maandag voor de raadkamer.