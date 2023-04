‘Bulldog’ Brilleman eindigt in vat met cement

Connect on Linked in

Lang kan André Brilleman niet genieten van zijn wereldtitel in het weltergewicht. Nog geen jaar na het behalen van dat kampioenschap wordt zijn stoffelijk overschot gevonden in de Waal bij het plaatsje Herwijnen. Op 2 februari 1985, in een vat met cement. Zijn dood op zijn 25e komt niet geheel onverwacht, want Brilleman heeft zijn baas drie jaar eerder een kunstje geflikt. Die baas was de gevreesde en gehate hasjhandelaar Klaas Bruinsma.

Brilleman behoort tot de eerste generatie succesvolle kickboksers in Nederland. Om die reden staat hij ook een tijd voor de deur van coffeeshop The Bulldog, als portier. Hij is een jongen waar je mee kan lachen, die altijd een knappe dame aan zijn arm heeft, en in een stoere Saab Turbo rondrijdt. In de jaren tachtig wordt hij door Klaas Bruinsma als bodyguard ingelijfd. Die noemt Brilleman liefkozend ‘die kleine aap’. Tot het vreselijk misgaat tussen die twee.

Brilleman krijgt van Bruinsma in die jaren de opdracht om zijn concurrent Hugo Ferrol om te brengen. Hij gaat dat samen met de Joegoslavische crimineel Alexander Marianovic doen. Het is een wraakactie voor de eerdere moord op Bruinsma’s vriend Henk Soenarto in opdracht van Ferrol, in 1978. Maar na een mislukte moordpoging met een bom, besluiten de twee mannen dubbelspel te spelen.

Ze fabriceren voor Bruinsma polaroid-foto’s van een ‘vermoorde’ Ferrol, waarbij ketchup als bloed wordt gebruikt. Bedoeling is om juist Bruinsma te ontvoeren en te beroven van zijn geld. Maar dat lukt niet, en als Ferrol zich na een paar weken weer in de stad vertoont, ontdekt Bruinsma dat deze nog leeft. Ondertussen hebben Brilleman en Marianovic wel 150.000 gulden de man getoucheerd voor de zogenaamd geslaagde liquidatie.

Bruinsma laat Brilleman drie jaar lang denken dat hij hem voor het verraad vergeeft, omdat hij Marianovic in de zomer van 1982 helpt te vermoorden, doordat de kickbokser zijn voormalige partner-in-crime met een telefoontje in de val lokt. Tot de bodyguard in 1985 zelf vermist raakt, en de bestuurder van het pontje over de Waal bij Herwijnen tegen een met cement gevulde ton aan vaart. Daar blijkt het lijk van Brilleman in te zitten. Kruitsporen en drie kogels door zijn hoofd tonen aan dat hij van dichtbij is doodgeschoten.

De moord wordt nooit opgelost, maar de sterkste verhalen doen de ronde over André’s laatste uren. Zo zou hij naar een boerderij gelokt zijn, waar Bruinsma hem urenlang heeft ondervraagd, en heeft laten martelen. Zo zouden zelfs zijn benen eraf gezaagd zijn met een kettingzaag. Hoewel Thea Moear, de zakenpartner van Klaas Bruinsma, in 2008 bevestigt dat Bruinsma’s organisatie achter de moord zat, geeft zij geen details over hoe dat destijds gegaan is. Ze keurt de manier waarop wel af.

Later komt er een andere verklaring voor de ruzie tussen Bruinsma en Brilleman. Hij zou uit het milieu hebben willen stappen, om een sportschool te beginnen, met een afkoopsom van Bruinsma. Maar die kon niet betalen, omdat hij op dat moment al zijn geld over de balk had gesmeten. Waarop Brilleman een partij hasj van hem ripte.

Dertig jaar later wordt er op websites nog steeds met bewondering en respect over de vaardigheden van kickbokser André Brilleman gesproken. Brilleman, bijgenaamd ‘de bulldog’, ligt begraven op de Noorderbegraafplaats in Amsterdam-Noord.