‘Burgemeester Groningen sluit autoverhuurbedrijf vanwege criminele activiteiten’

De burgemeester van Groningen heeft donderdag het pand gesloten van een autoverhuurder in Groningen. Er zou ruimte worden gegeven aan criminaliteit.

Crimineel

Het pand van de autoverhuurder aan de Neuronstraat in Groningen is donderdag gesloten. Het pand blijft zes maanden dicht. Dit besloot de burgemeester van die stad. Een woordvoerder: ‘Uit informatie van de politie is gebleken dat vanuit deze locatie criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Gebleken is dat vanuit het bedrijfspand veelvuldig auto’s worden verhuurd aan personen met een strafblad bijvoorbeeld op het gebied van handel in drugs. Ook heeft het bedrijf de administratie niet op orde.’

Irritant

Het gaat om het bedrijf van autoverhuurder Lorenzo Huizinga, schrijft het Dagblad van het Noorden. Met zijn bedrijf Luxury Cars Exclusive verhuurt Huizinga peperdure auto’s waaronder een Mercedes van 170.000 euro.

Huizinga reageert bij de krant op de beslissing om zijn bedrijf te sluiten. Hij bezweert dat hij er niets van begrijpt: ‘De gemeente loopt een beetje irritant te doen.’

Door hek

De auto-ondernemer was in januari nog betrokken bij een incident. Hij stelde dat vier gemaskerde mannen hem wilden beroven, waarna hij in een van zijn auto’s – een luxe, witte Mercedes – vluchtte, door een hek heen reed, en tegen een muur belandde. Daarop zette hij het op een lopen, viel flauw, en belandde in het ziekenhuis.

De politie bevestigde destijds dat het om een beroving zou gaan.

Bij een ander bedrijfspand van Huizinga, aan de Auwemalaan in Leek, vloog in september 2022 een auto in de brand.