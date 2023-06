‘Burgemeester Halsema gaf belwinkel terecht geen vergunning’

Connect on Linked in

Burgemeester Halsema van Amsterdam mocht van de rechtbank een vergunning voor een belwinkel op de Wallen weigeren, uit bezorgdheid over criminele activiteiten.

Waarheid

De belwinkel zat sinds 2017 in het Wallengebied, bericht de Amsterdamse nieuwszender AT5. Uit politiecontroles bleek dat er nepgoederen werden verkocht, waarover de eigenaar niet voldoende uitleg kon geven. De eigenaar verklaarde later niet naar waarheid over de vraag of hij wel eens in aanraking met justitie was geweest.

Verboden

In 2021 moest de eigenaar een exploitatievergunning aanvragen, omdat de burgemeester in december van dat jaar vier straten in het gebied aanwees, waar het verboden was om zonder vergunning een detailhandel te hebben. Dit om de woon- en leefomgeving te beschermen, en vanwege de bezorgdheid dat de winkel voor criminele activiteiten gebruikt zou worden.

Terecht

De eigenaar verklaarde tijdens de rechtszaak verschillend over de oorsprong van zijn producten. De rechter vindt ook dat burgemeester Femke Halsema (D66) ‘terecht is uitgegaan van de informatie van de politie.’