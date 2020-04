Rechtbank: bedrijventerrein in onderzoek Martien R. blijft op slot (VIDEO)

Connect on Linked in

De burgemeester van de gemeente Oss mag een bedrijventerrein in Berghem voor 12 maanden sluiten vanwege aangetroffen 900 gram cocaïne én materialen en goederen om harddrugs te maken. Dit heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Bosch vrijdag besloten. Een daar gevestigd transportbedrijf wilde zijn terrein weer gebruiken.

Familie R.

De politie deed in november vorig jaar gedurende enkele weken in Oost-Brabant en andere delen van Nederland invallen in het “project Alfa”, een groot onderzoek naar drugs- en wapenhandel door de familie R. uit Oss. Hoofdverdachte is Martien R., samen met enkele familieleden.

Op 18 november werden de drugs en andere verbonden spullen gevonden. De burgemeester van de gemeente Oss besloot toen dat het bedrijventerrein, met daarop gelegen containers en bebouwing, per direct moest worden gesloten. Twee dagen later bevestigde de burgemeester dat de sluiting 12 maanden zal duren. Een woning, kantoor en privégarage op het terrein hoefden niet dicht.

Transportbedrijf

Een transportbedrijf dat op de bewuste locatie is gevestigd, maakte bezwaar tegen dit besluit. De burgemeester verklaarde dit bezwaar in maart ongegrond. Het bedrijf ging in beroep en verzocht de voorzieningenrechter in de tussentijd een voorlopige voorziening te treffen die inhoudt dat het bedrijventerrein en een loods die daar staat, niet dicht mag.

Het transportbedrijf stelt dat de burgemeester niet had hoeven overgaan tot sluiting omdat alle drugs en verboden spullen verwijderd zijn. Was geen sprake geweest van drugsoverlast en was er ook geen feitelijke drugshandel geconstateerd. Het transportbedrijf viel niets te verwijten omdat zij niets te maken zou hebben met de aangetroffen drugs, materialen en goederen.

De burgemeester vond dat bescherming van het woon- en leefklimaat in de omgeving prevaleert boven de belangen van het bedrijf.

Verantwoordelijk

De rechtbank vindt (zie vonnis) de aangetroffen hoeveelheid cocaïne ‘zeer groot’. En de aanwezigheid van de productiemiddelen voor de productie van drugs zeer ernstig. Dat rechtvaardigde het besluit tot sluiting. Met de inbeslagname en verwijdering van de drugs, materialen en goederen is volgens niet de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de directe omgeving hersteld is.

De rechtbank vindt ook dat het transportbedrijf verantwoordelijk was voor wat er op haar terrein gebeurt. Van het bedrijf mocht dan ook worden verwacht dat zij regelmatig onderzoek deed naar de inhoud van de containers en de opslag van goederen.

