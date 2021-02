Burgerarrest van kletsnatte inbreker

Connect on Linked in

Omstanders hebben woensdag in Breda een inbreker aangehouden, die even daarvoor een nat pak had opgelopen tijdens zijn vlucht.

Singel

De politie werd woensdagavond rond half zes in Breda gewaarschuwd dat twee mannen probeerden in te breken in een studentenwoning. Een van de twee mannen ging er met de auto vandoor. Een ander belandde tijdens zijn vluchtpoging in het water van een singel.

Omstanders

De kletsnatte inbreker werd daarop aangehouden door omstanders. Zij droegen hem daarna over aan de politie. Het gaat om een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie is nog op zoek naar de tweede inbreker.