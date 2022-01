Burgerman wilde met coke-transporten wat bijverdienen

Connect on Linked in

Justitie wil 8 jaar cel voor een 44-jarige Groninger die zich schuldig zou hebben gemaakt aan het organiseren van de invoer van honderden kilo’s cocaïne. ‘Ik wilde wat extra’s bijverdienen.’

door Joost van der Wegen

Bewezen

Hij had een blanco strafblad en leek een burgerlijk bestaan te leiden. Toch hoorde de 44-jarige Taco V. donderdag acht jaar cel tegen zich eisen door de officier van Justitie in Assen. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt het wettig en overtuigend bewezen dat hij zich in het laatste jaar bezig heeft gehouden met de invoer van honderden kilo’s cocaïne door de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Speler

De officier van Justitie schetste donderdag het beeld van een man die woonde een ogenschijnlijk normaal vrijstaand huis in het Groningse Beerta. Taco V. was een man met een vrouw, een gezin, huisdieren en een baan met een behoorlijke salaris. ‘Eerlijk gezegd leek het niet het pand van een belangrijke speler in de wereld van de harddrugstransporten naar Europa’, aldus de officier. ‘Maar die woonde daar wel.’

Schakel

Uit de chatberichten en bestanden uit de laptop van verdachte komt volgens het OM voldoende naar voren dat hij een schakel was in een keten die drugs importeerde.

Het OM is van mening dat verdachte in elk geval begin 2020 wist dat er sprake was van grootschalige drugsimport. De officier: ‘Als we kijken naar het transport van de cocaïne die op 20 april in Rotterdam arriveert, dan weten we dat verdachte al lang bezig is met de invoer van grote hoeveelheden cocaïne naar Europa.’

Heimelijk

De Groninger zou betrokken zijn geweest bij in elk geval twee cocaïnetransporten naar Rotterdam en Antwerpen, waarbij in totaal ruim 600 kilo werd ingevoerd.

Om te communiceren binnen de groep gebruikte hij ge-encrypte telefoons van de dienst Sky ECC. ‘Het gebruik van deze telefoons was bedoeld om heimelijk te houden wat er gedaan werd, maar juist door het gebruik van Sky liep verdachte tegen de lamp’, aldus de officier. ‘En zo komt het dat een man, die nooit eerder de aandacht van justitie op zich vestigde, sinds 3 mei 2021 vast zit en wat het OM betreft aankijkt tegen jarenlange gevangenisstraf.’

Cruciaal

De verdachte wordt door het OM gezien als ‘facilitator’. Zijn activiteiten zijn cruciaal voor het uitvoeren van wereldwijde drugstransporten. Hij deed dit vooral vanachter zijn computer in zijn eigen huis.

De officier: ‘Van het regelen van deklading en vrachtbrieven, de checks van de douane, het inklaren van goederen, het afhalen van de containers, tot aan de daarmee gepaard gaande controle en het verdere vervoer over de weg. Deze activiteiten die door verdachte zijn verricht waren zonder meer cruciaal voor het vervoeren van de cocaïne van Zuid-Amerika naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. Zonder hem zouden de transporten nagenoeg niet mogelijk zijn geweest.’

Taco V.’s respons hierop was gisteren kort maar krachtig, tekent het Dagblad van het Noorden op: ‘Ik wilde wat extra’s bijverdienen.’