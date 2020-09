‘Caloh Wagoh-lid opgepakt om drugs en wapens’

Connect on Linked in

Een man die op 26 augustus in Rotterdam werd opgepakt nadat de politie een inval deed in zijn woning is volgens De Telegraaf de vicepresident van Caloh Wagoh MC: Marvin van den H. (36). Bronnen uit de omgeving van de verdachte hebben dat aan de krant gemeld. In het pand trof de politie drugs en wapens.

De politie heeft aan de krant bevestigd dat de opgepakte verdachte een lid is van de motorclub.

De politie deed een inval na een tip bij Meld Misdaad Anoniem. In het pand lagen amfetamine, MDMA, GHB, ketamine, twee vuurwapens, vier dempers, patroonhouders, munitie, telefoons en geld. Ook waren er clubhesjes en logo’s van Caloh Wagoh aanwezig. Ook twee vrouwen van 30 en 31 jaar werden aangehouden.

Van den H. werd in februari door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot 22 maanden cel, waarvan zeven maanden voorwaardelijk, voor drugs- en wapenbezit. Hij was inmiddels weer op vrije voeten. De veroordeling was voor drugs- en wapenbezit.