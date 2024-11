‘Camorra-kopstuk’ opgepakt na bezoek graf Pablo Escobar

Pizzeria Nocella was al enige jaren voortvluchtig. Hij werd gearresteerd in Medellín. De tweede verdachte Luigi Belvedere was in Italië sinds december 2020 voortvluchtig. Ook hij is in Medellin opgepakt, op 24 oktober.

De twee zouden leidinggevend zijn geweest binnen een belangrijk netwerk van de Camorra dat met Colombianen grootschalig cocaïne liet vervoeren, voornamelijk in fruitcontainers naar de haven van Antwerpen. In Antwerpen, maar ook in Nederland waren de criminelen volgens Europol ‘prominent’ aanwezig.

De twee voortvluchtige Italianen waren in Colombia gevestigd. Ze waren in het bezit waren van valse documenten, in Medellín bezaten ze onder meer een pizzeria.

Escobar

Luigi Belvedere kwam in beeld bij de politie in Colombia na een bezoek aan het graf van de in de jaren negentig doodgeschoten leider van het toenmalige Medellín-kartel, Pablo Escobar. De politie maakt daar geregeld opnames van bezoekers aan het graf.

Het was voorheen vooral de Zuid-Italiaanse ‘Ndrangheta die in Colombia opereerde en zaken deed met voormalige rechtse paramilitaire groepen AUC. Nu blijkt dat ook de Camorra rechtstreeks in Colombia zaken doet.

Vroeger kochten buitenlanders in Zuid-Amerika de cocaïne vooral via tussenpersonen. Uit onderzoek van onder meer de Europese Unie en de Verenigde Naties is gebleken dat de afgelopen tien jaar steeds meer Europese criminele organisaties uit verschillende Europese landen zelf zaken doen in de producerende landen zoals Colombia en Peru, en daarbij rechtstreeks zaken doen met de producten van cocaïne.