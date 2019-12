‘Camorra-verdachte Den Haag is flamboyante ondernemer’

Connect on Linked in

De politie heeft elf arrestaties verricht in Napels en één in Den Haag, in een actie tegen een Napolitaanse maffia-organisatie, zo meldt het Algemeen Dagblad. De verdenking is een betrokkenheid bij smokkel van duizenden kilo’s cocaïne en tienduizenden kilo’s hasj.

Woensdagochtend vroeg arresteerde de politie in Den Haag de 58-jarige Dario P., zo bevestigde het Openbaar Ministerie aan het AD. Aannemer alias pizzeria-eigenaar Dario P. is een bekende in de Haagse regio. Hij kwam in 2008 in het nieuws na de overname van een pand in Rijswijk omdat hij een conflict kreeg met de vorige eigenaar.

De leidende rol in het netwerk is volgens justitie in Italië weggelegd voor Salvatore N.

Eind november arresteerde de Haagse politie in een ander Italiaans Camorra-onderzoek Alfredo M., een kok in een Italiaans restaurant in Den Haag.