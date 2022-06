Canada zet stap naar legaliseren gebruik harddrugs

Connect on Linked in

De regering in Canada heeft afgelopen dinsdag aangekondigd dat in de provincie British Columbia harddrugs als cocaïne en heroïne zullen worden gedecriminaliseerd. Bezit van gebruikershoeveelheden zullen daar voor een proefperiode van drie jaar zijn toegestaan. Canada tobt net als de Verenigde Staten met een epidemie aan verslavingen van opiumderivaten als Oxycodon Naxolon en Fentanyl, maar ook heroïne. In heel Noord-Amerika vallen daarbij honderdduizenden doden per jaar. In British Columbia moet nu de nadruk op behandeling komen te liggen, en niet op de bestrijding.

2,5 gram

Het proefproject geldt nadrukkelijk ook voor drugs als xtc (MDMA), methamfetamine en cocaïne.

Volwassenen kunnen niet worden gearresteerd of aangeklaagd voor het bezit van hoeveelheden tot 2,5 gram harddrugs, en de politie kan het product niet in beslag nemen. In Canada betekent de proef een dramatische verschuiving in het drugsbeleid.

De proef is een reactie op een verzoek van de provincie om ontheffing van de wet die drugsbezit strafbaar stelt. De maatregelen geldt van 31 januari 2023 en duurt tot 31 januari 2026, hoewel de regering kan besluiten de maatregelen op ieder moment in te trekken.

De Canadese politiechefs bevelen het plan aan, zij het met de kanttekening dat zij 1 gram toegestaan zouden vinden.

Sterfgevallen

De federale minister van Geestelijke Gezondheid en Verslaving Carolyn Bennett, en haar provinciale tegenhanger, kondigden dinsdag in Vancouver samen de beleidsverandering aan. Met name de stad Vancouver is de laatste jaren getroffen door een golf van sterfgevallen door een overdosis drugs, wat tijdens de Covid-19-pandemie versnelde. In de provincie British Columbia waren er in 2021 2.224 vermoedelijke sterfgevallen door een overdosis.

Minister Bennett zei dat decriminalisering niet gelijk staat aan legalisering.

Criminalisering wordt in Canada gezien als een belangrijke oorzaak voor de drugsdoden. Bennet: ‘De angst om gecriminaliseerd te worden heeft ertoe geleid dat veel mensen hun verslaving verbergen en alleen drugs gebruiken. En drugs alleen gebruiken kan betekenen dat je alleen sterft, vooral in dit klimaat van tragisch toegenomen toxiciteit van illegale drugs.’

Montreal en Toronto

De provincie Ottawa overweegt ook een dergelijke uitzonderingspositie aan te vragen. Ook verschillende grote steden, waaronder Montreal en Toronto, hebben aangegeven soortgelijke vrijstellingen te willen invoeren. Een voorstel in het Canadese parlement om de proef voor het gehele land te laten gelden krijgt geen meerderheid.

British Columbia is de tweede jurisdictie in Noord-Amerika die harddrugs decriminaliseert. Eenzelfde maatregel is in november 2020 genomen in de Amerikaanse staat Oregon.

Softdrugs zijn in grote delen van Noord-Amerika inmiddels legaal.