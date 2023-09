Canarische Eilanden: groot hasj- en cocaïnenetwerk ontmanteld (VIDEO)

Connect on Linked in

De Nationale Politie in Spanje heeft een internationale criminele organisatie ontmanteld die zich toelegde op het transport van voornamelijk hasj en cocaïne naar de Canarische Eilanden. Bij invallen in verschillende woningen in Spanje zijn vijf verdachten opgepakt en is 510 kilo cocaïne en 1,5 ton hasj in beslag genomen.

Het onderzoek begon begin dit jaar, toen de autoriteiten vernamen dat er een internationale criminele organisatie bestond die over een belangrijk netwerk beschikte dat zich toelegde op het transport van hasj uit Marokko en cocaïne uit Zuid-Amerika naar de Canarische Eilanden.

Gehuurde busjes

De distributie ervan werden uitgevoerd via legitieme logistieke transportbedrijven in Valencia, Madrid en Fuengirola, maar ook op de Canarische Eilanden Tenerife en Fuerteventura. Na een moeizaam onderzoek konden de agenten vaststellen dat de organisatie over meerdere vervoerders beschikte met nauwkeurige instructies over hoe en waar de drugs met behulp van huurbusjes moesten worden opgehaald en afgeleverd.

Marokko

Tijdens het onderzoek zijn drie huiszoekingen uitgevoerd in woningen in Madrid, Tenerife en Fuerteventura, waarbij 510 kilo cocaïne en 1.500 kilo hasj in beslag is genomen. In totaal zijn vijf verdachten opgepakt: twee op het eiland Gran Canaria, één in Toledo, één op Fuerteventura en één in Algeciras. De laatste verdachte werd opgepakt, vlak voordat hij probeerde te vluchten naar Marokko.

De verdachten zijn inmiddels allemaal voorgeleid aan de rechtbank en twee van hen zitten langer vast. De Spaanse politie meldt dat het onderzoek wordt voortgezet en dat meerdere arrestaties niet worden uitgesloten.