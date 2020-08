Carjacker opgepakt na achtervolging van Hoofddorp naar Castricum

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag in Castricum een man gearresteerd die dinsdagmorgen omstreeks 06.45 een auto had geroofd in Hoofddorp. De carjacking leidde tot een lange achtervolging.

Mes

Een medewerker van een beveiligingsbedrijf meldde dat hij van zijn auto was beroofd op de Capellalaan in Hoofddorp. Iemand had hem met een mes bedreigd. De bedreiger ging er vandoor in een auto van het beveiligingsbedrijf. Die auto was voorzien van een track en trace-systeem. De politie ging zoeken en in Velsen-Noord kreeg een surveillancewagen de vluchtende auto in het zicht.

Stopteken

De bestuurder kreeg een stopteken waar hij niet aan voldeed. Hij reed met zeer hoge snelheden en verschillende verkeersovertredingen in de richting van Wijk aan Zee, Beverwijk en Heemskerk. Aan de achtervolging deden diverse politievoertuigen mee. Ook werd een politiehelikopter erheen gestuurd.

Zeeweg

Op de Soomerwegh nabij de Zeeweg in Castricum zette een politieman zijn bus dwars op de weg. De vluchtauto schampte de politiebus. Daarna wisten agenten de bestuurder te overmeesteren en te boeien. Een mes lag op het dashboard van de auto. De man werd overgebracht naar het politiebureau in Haarlem waar hij zal worden verhoord.