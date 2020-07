Carwash in Vlaardingen twee keer binnen dag beschoten

Connect on Linked in

Een carwash op de Spoorsingel in Vlaardingen is zondag twee keer onder vuur genomen. Nadat het pand zaterdagnacht al werd beschoten, was het ook zondagmiddag raak. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie is op zoek naar getuigen.

Een voorbijganger vond zondagmiddag op straat kogelhulzen bij autowasbedrijf No Waste Stoomcleaning in Vlaardingen. In het pand zelf zaten twee kogelgaten. De politie en forensische experts hebben ter plaatse onderzoek gedaan, waarbij ook camerabeelden in beslag zijn genomen. De politie kon maandagochtend nog niets zeggen over de zaak.