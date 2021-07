Casino in Made overvallen door mannen met messen

Print This Post

Een filiaal van Play World-casino in Made (bij Oosterhout) is zondagnacht overvallen door twee mannen met messen. Personeelsleden werden vastgebonden door de daders, die in een donkere auto op de vlucht sloegen met een onbekend geldbedrag. Niemand raakte gewond. De overvallers zijn nog niet gevonden.

Het casino bij De Korenbeurs aan de Kerkstraat sloot om 01.00. Toen de medewerkers zich even later los wisten te maken, belden zij rond 01.20 de politie. De overvallers gingen er vandoor in een donkere auto, die klaarstond op de Kloosterstraat. De daders zijn nog spoorloos. De recherche doet verder onderzoek.

In scène gezet

Vorige maand werd een overval bij hetzelfde casino in Made in scène gezet door een personeelslid, die er zelf met een geldbedrag vandoor ging. Volgens Omroep Brabant vertelde de medewerker tijdens het afsluiten van het casino te zijn overvallen door drie mannen. Die moest hij de alarmcode en zijn sleutels geven. Hij vertelde dat hij werd vastgehouden door twee mannen waarna de derde het casino in liep. Die zou een onbekend geldbedrag hebben meegenomen.

Uit politieonderzoek bleek dat dit verhaal niet klopte, waarna de medewerker werd aangehouden voor de nepoverval.