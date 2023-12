Cel en tbs voor fatale mishandeling medebewoner psychiatrische kliniek

Connect on Linked in

De rechtbank in Assen heeft maandag een 33-jarige bewoner van een psychiatrische kliniek in Zuidlaren veroordeeld tot bijna 1,5 jaar cel en tbs voor de fatale mishandeling van een medebewoner. De man trapte in juli vorig jaar een 48-jarige medebewoner van zijn stoel, die achterover viel, zijn nek brak en een dag later overleed.

De verdachte, die aan schizofrenie lijdt, schopte het slachtoffer op 18 juli 2022 zeven tot acht keer met harde karatetrappen tegen de borst. Het slachtoffer zat op een stoel en viel achterover, waarbij hij ongelukkig terechtkwam en zijn nek brak.

Dwarslaesie

Doordat de man zwaar lichamelijk letsel opliep, was het niet meer mogelijk om zijn ledematen onder de nek te kunnen bewegen of zelfstandig (zonder beademingsapparatuur) te kunnen ademen. Op basis van de diagnose werd in samenspraak met zijn familie besloten om de medische handelingen en beademing te stoppen.

Eerder veroordeeld

Het Openbaar Ministerie had tegen de 33-jarige verdachte ook 504 dagen cel (bijna 1,5 jaar) en tbs met dwangverpleging geëist. Hij heeft zijn celstraf al in voorlopige hechtenis uitgezeten en gaat nu naar een tbs-kliniek. Ook moet hij de nabestaanden 17.500 euro schadevergoeding betalen. De man was eerder voor geweldsdelicten veroordeeld.

De rechtbank veroordeelt de man voor zware mishandeling met de dood tot gevolg.

‘Verdachte heeft door zijn daad de nabestaanden van het slachtoffer onherstelbaar leed toegebracht. Het slachtoffer en verdachte verbleven beiden op een woonafdeling van een kliniek in verband met psychiatrische problemen. Dit is een woonomgeving waar het slachtoffer zich juist veilig mocht kunnen voelen. Een dergelijk feit brengt gevoelens van verontwaardiging, onrust en onveiligheid met zich mee in de maatschappij en in het bijzonder bij de bewoners en personeel van de woonafdeling.’

Op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Zuidlaren, waar het incident gebeurde, verblijven patiënten met complexe psychiatrische stoornissen, die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.