Cel geëist voor spil in witwasconstructie rond bijna 350 kilo heroïne

Op 26 juni 2024 werden in Zaandam vier verdachten aangehouden na de vondst van 341,5 kilo heroïne in een container in de Rotterdamse haven. De container met de lading die vermoedelijk afkomstig was uit Afghanistan was vanuit Dubai naar Nederland vervoerd. De drugs werden gesmokkeld in een deklading van jurkjes. De heroïne met een straatwaarde van zo’n tien miljoen euro werd verwijderd waarna de lading gecontroleerd werd afgeleverd bij een loods in Zaandam.

Arrestaties

Bij en in de omgeving van de loods werden vier verdachten aangehouden: twee mannen van 28 en 30 uit Amsterdam, een 33-jarige man uit Zaandam en een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die ongewenst vreemdeling is.

Westelijk Havengebied

De 52-jarige Amsterdammer E. D. kwam in het vizier toen bleek dat aanzienlijke contante bedragen werden opgenomen van bankrekeningen die volgens justitie gelinkt kunnen worden aan een Amsterdams bedrijf in het Westelijk Havengebied, de ontvanger van de verdachte deklading. E. D. werd in juli aangehouden nadat hij voor 50.000 euro had gepind bij een geldautomaat.

Bulgaarse bedrijven

Bij de doorzoeking van zijn woning werd bijna 170.000 euro cash geld aangetroffen, evenals twaalf bankpassen die toebehoorden aan verschillende bedrijven en personen, zonder duidelijke connectie met de verdachte. Onderzoek naar de financiële constructie onthulde een crimineel netwerk waarbij valse facturen werden gecreëerd onder namen van Bulgaarse bedrijven. Bedragen die via deze facturen werden ontvangen, werden vervolgens opgenomen en teruggegeven aan contactpersonen binnen het samenwerkingsverband.

Cruciale schakel

De verdachte Amsterdammer beweerde dat hij slechts een kleine vergoeding kreeg en zijn rol binnen het crimineel samenwerkingsverband beperkt was, maar volgens het OM wijst zijn positie en de omvang van de bedragen eerder op een vertrouwenspositie binnen het netwerk. Daarmee is hij volgens het OM een belangrijke schakel binnen de witwasconstructie.

Het OM eist achttien maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De strafzaak tegen de vier mannen die betrokken zouden zijn bij de smokkel van bijna 350 kilo heroïne wordt begin december inhoudelijk behandeld.