Cel voor vuurwapens en inbraak, vrijspraak voor Haagse liquidatie

De liquidatie van Küçük werd uitgevoerd door twee personen op een motorscooter. De bestuurder en de schutter wisten te ontkomen. Mogelijk is Kücük doodgeschoten vanwege een financieel conflict in het drugsmilieu. Tijdens de eerste zitting bij de rechtbank in januari verklaarde de 31-jarige Quinly la C. dat hij niks te maken heeft met de moord: ‘Er is mij gevraagd die moord te plegen en ik heb gezegd: zoek een ander en eet je geld op.’

Niet bewezen

De rechtbank stelt vast dat niet bewezen kan worden dat La C. de moord heeft gepleegd. Wel zijn er volgens de rechtbank feiten en omstandigheden die doen vermoeden dat hij enige wetenschap had van wat zich rondom deze liquidatie afspeelde. Zo blijkt uit een verklaring van de verdachte dat hij zou zijn benaderd om ‘iemand neer te halen’, maar dat hij hiervoor bedankte.

‘Hete plek’

In een andere verklaring zou hij eveneens gezegd hebben dat hij van meer weet, maar dat hij niet bereid is dit te vertellen. Ook is in een getapt telefoongesprek te horen dat hij het heeft over een ‘motoro’ die op een ‘hete plek’ staat. En twee dagen na de liquidatie is Quinly la C. met medeverdachte Omar Y. naar Turkije vertrokken. Uit een opgenomen gesprek blijkt dat La C. naar aanleiding van een aflevering van Opsporing Verzocht over de liquidatie zegt: ‘kijk wat wij gedaan hebben’.

Vrijspraak

Deze omstandigheden roepen volgens de rechtbank vragen op over de betrokkenheid van de verdachte bij de liquidatie. La C. heeft deze vragen tijdens de zitting niet willen beantwoorden. De rechtbank oordeelt dat de omstandigheden geen wettig en overtuigend bewijs opleveren. Daarbij betrekt de rechtbank dat vaststaat dat La C. niet de bestuurder en ook niet de bijrijder van de motor was. Overig bewijs ontbreekt. De rechtbank spreekt hem daarom van dit feit vrij.

Vuurwapens

Wel wordt Quinly la C. veroordeeld voor verboden wapenbezit in vereniging en inbraak in vereniging. De vuurwapens werden op 9 oktober 2023 aangetroffen in de kofferbak van een auto die geparkeerd stond op de openbare weg. Het ging om negen omgebouwde Turkse en Duitse gaspistolen en veertig stuks munitie. La C. is ook veroordeeld voor een inbraak bij een tabakszaak in Zoetermeer, drie dagen voor de moord in Den Haag. La C. reed onder andere met een motorscooter in op het gebouw om binnen te komen. Bij de inbraak werd een grote hoeveelheid rookwaren weggenomen.

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat Quinly la C. geen enkel inzicht in zijn handelen heeft willen geven. De rechtbank vindt een celstraf van 30 maanden passend en geboden.



Medeverdachte Omar Y. werd in juni dit jaar al veroordeeld tot drie jaar celstraf voor drugshandel.

