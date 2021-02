Celebrities beroofd van miljoenen aan cryptomunten

Print This Post

In een groot internationaal politieonderzoek dat is gecoördineerd door Europol zijn acht hackers gearresteerd. Ze worden ervan verdacht voor 100 miljoen dollar (82,5 miljoen euro) aan cryptomunten te hebben verduisterd van rijke beleggers, onder meer verschillende beroemdheden.

De hackers wisten toegang te krijgen tot mobiele telefoons van duizenden slachtoffers, middels sim-swapping. Daarbij moest een telefoonnummer worden overgezet op een andere simkaart. De criminelen konden dan de mobiele telefoon overnemen. Sim-swapping gebeurt onder meer door te bellen met providers uit naam van de klant.

Er zijn eerder al twee verdachten opgepakt in België en Malta. Waar de nieuwe verdachten zijn aangehouden en in welke landen ze precies slachtoffers hebben gemaakt is nog onduidelijk. Veel slachtoffers kwamen uit de Verenigde Staten. Er waren onder meer bekende influencers, topsporters, muzikanten en hun families doelwit, aldus Europol.

In het onderzoek is samengewerkt met de politie in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, België, Malta en Canada.