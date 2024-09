Celstraf en behandeling voor schietpartij in woning Uden

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag 30 maanden cel (waarvan 10 maanden voorwaardelijk) opgelegd aan de 37-jarige Mike S. uit Helmond voor een schietpartij in een woning in Uden in december 2023. Het OM had acht jaar cel geëist, maar de rechtbank vindt niet dat hij de drie aanwezig personen in de woning in levensgevaar bracht. Wel deed hij een poging om één van hen zwaar te verwonden.

Knieletsel

S. belde in de vroege avond van 29 december 2023 aan bij de woning van een 60-jarige vrouw in Uden en noemde de naam van iemand naar wie hij op zoek was. Hij drong daarbij de woning binnen. De vrouw, haar schoondochter en haar 2-jarige kleinkind waren op dat moment in de hal. De verdachte loste een schot en ging er daarna vandoor. De vrouw liep een blauwe plek op onder haar knie.

S. maakte zich bovendien in maart 2023 in Mariahout schuldig aan mishandeling door de vriend van zijn moeder te slaan.

Dreigement

De officier van justitie stelt dat er bij de schietpartij sprake was van een drievoudige poging tot doodslag. De man zou de vrouw, haar schoondochter en kleinzoon allemaal in levensgevaar hebben gebracht. Mike S. spreekt dit tegen. Hij zou zijn geschrokken van de aanwezigheid van de personen en verklaarde hen alleen te hebben willen bedreigen. De verdachte zegt eenmaal in het plafond te hebben geschoten als dreigement. Bovendien stelt hij dit met een nepvuurwapen te hebben gedaan waarmee geen dodelijk of levensgevaarlijk letsel zou kunnen worden toegebracht. Volgens hem staat ook niet vast dat de blauwe plek van het slachtoffer veroorzaakt is door een kogel.

Omgebouwd alarmpistool

Op de ringdeurbel is volgens de rechtbank te horen dat de vrouw authentiek reageert op het letsel aan haar knie, direct nadat een schot te horen is. Zij zegt op dat moment dat zij in haar been is geschoten. De vrouw liet het letsel ook kort na het schieten aan agenten zien. De rechtbank ziet geen aanleiding te veronderstellen dat het letsel op andere wijze is ontstaan. Bovendien werd in de hal van de woning een kogel van een klein kaliber patroon aangetroffen. Volgens een deskundige is die kogel afgevuurd met een tot vuurwapen omgebouwd alarmpistool.

Geen poging doodslag

Gelet op dit alles staat het voor de rechtbank vast dat S. met een echt vuurwapen schoot en daarbij het slachtoffer onder haar knie raakte. Er is echter geen bewijs dat hij de intentie had om het slachtoffer te doden. Het is namelijk niet duidelijk geworden waar de verdachte en de vrouw zich precies ten opzichte van elkaar bevonden toen het schot werd gelost. Evenmin is er bewijs dat de man het vuurwapen heeft gericht op een plaats waarbij hij de vrouw dodelijk had kunnen treffen.

Zwaar letsel

De rechtbank spreekt de verdachte daarom vrij van een poging tot doodslag. Omdat uit het strafdossier niet blijkt dat de schoondochter of haar kind in de woning zijn beschoten spreekt de rechtbank de verdachte ook vrij van dit verwijt. Wel maakte hij zich schuldig aan een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De verdachte moet zich ervan bewust zijn geweest dat hij een ander ernstig zou kunnen verwonden door in een kleine ruimte met zijn wapen te schieten.

Traumatisch

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat het incident een bijzonder traumatische ervaring was voor het slachtoffer, haar schoondochter en kleinzoon. Het incident beheerst het leven van het slachtoffer; zij leeft nog dagelijks in angst.

Behandeling

De rechtbank vindt een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, op zijn plaats. Daarbij krijgt de 37-jarige Helmonder een meldplicht bij de reclassering en moet hij meewerken aan begeleid wonen, een ambulante behandeling en begeleiding door een zorginstelling. Ook krijgt hij een contactverbod met het slachtoffer en mag hij tijdens zijn 2-jarige proeftijd niet in Uden komen.

BN DeStem schreef eerder dat S. in 2017 tot vijf jaar cel werd veroordeeld voor een gewapende overval op een jong gezin in Arnhem.