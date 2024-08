OM eist 8 jaar cel voor schietpartij in woning Uden

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch acht jaar cel geëist tegen de 37-jarige Mike S. uit Helmond voor een schietpartij in een woning in Uden in december 2023. Daarbij werd de 60-jarige bewoonster in de hal van haar woning beschoten. De vrouw raakte lichtgewond aan haar knie. Tijdens de schietpartij waren ook haar schoondochter en kleinkind van 2 jaar in de hal aanwezig.

Twee schoten

Op 29 december rond 19.30 belt een onbekende man aan bij een woning aan de Vioolstraat in Uden. Hij noemt de naam van de man waar hij naar op zoek is. Vervolgens schiet hij twee keer; één keer binnen en één keer buiten. Op dat moment zijn de bewoonster, haar schoondochter en haar kleinkind van 2 in de woninghal aanwezig. Wonderwel wordt alleen de bewoonster geraakt in haar knie. Ze raakt lichtgewond en loopt een grote blauwe plek op. De schoondochter en het kind blijven ongedeerd.

Een tweede man stond voor de woning op de uitkijk en zou volgens S. het vuurwapen hebben gegeven.

Omgebouwd alarmpistool

De politie spoorde de schutter op. Deze Mike S. uit Helmond verklaarde dat hij geschoten had, maar zei dat het niet om een echt wapen ging. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt dat het gaat om een omgebouwde alarmrevolver, een echt wapen.

Drie keer poging doodslag

Op basis van het politieonderzoek concludeert het OM dat er gericht geschoten is op de aanwezigen in de hal. Naast de bewoonster zijn ook haar schoondochter en 2-jarig kind ernstig in gevaar gebracht. Daarom is er volgens het OM sprake van drie keer poging doodslag.

Mishandeling en vernieling

Daarnaast wordt de man ook verdacht van een mishandeling in relationele sfeer en vernieling op 19 maart dit jaar in Mariahout. BN DeStem schrijft dat S. in 2017 tot vijf jaar cel werd veroordeeld voor een gewapende overval op een jong gezin in Arnhem.

De officier van justitie: ‘De verdachte heeft in het verleden vaker ernstige strafbare feiten gepleegd, maar kennelijk leert hij er niet van. De delicten die hij pleegt lijken steeds vaker gepaard te gaan met agressie. De ernstige feiten en de kans op herhaling maken dat de maatschappij tegen hem beschermd moet worden. Alleen een lange gevangenisstraf is passend.’

Het OM eist acht jaar cel tegen de man. De rechter doet over twee weken uitspraak.