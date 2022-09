Celstraf geëist voor cocaïnesmokkel tegen verdacht ‘vriendenclubje’

Connect on Linked in

Justitie in Brabant heeft donderdag celstraffen en geldboetes geëist tegen zeven mannen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan cocaïnesmokkel.

Foto is ter illustratie

Smokkelen

Tussen de ananassen, tegels of hout en zelfs geïmpregneerd in de dozen waarin koffiebonen zaten: op verschillende manieren probeerden de verdachten de cocaïne Nederland in te smokkelen.

Via ontcijferde berichten uit EncroChat achterhaalde de politie de identiteit van de zeven mannen die betrokken zouden zijn bij grootschalige cocaïnesmokkel. Ze stonden donderdag tegelijkertijd voor de rechter.

Vrienden

Tijgerviking chatte volop over drugszaken met Pontiac Firebird, Chaplinbar, Satinsugar, Flickrfudge en anderen. Het spoor leidde naar mannen uit Breda, Oss, Prinsenbeek, Drunen, een Waalwijker die in Hedel woont en een Rotterdammer.

Later kon de politie alle zeven verdachten fotograferen op een feestje. Mensen met uiteenlopende banen: stratenmaker, hotelmanager, autohandelaar en transportondernemer. ‘Handige jongens’, noemde een van de officieren ze.

Het zou gaan om een ‘vriendenclubje’, schrijft Omroep Brabant. ‘De ene na de andere partij drugs kwam daarin voorbij, maar geen enkele gram is ooit onderschept.’

Roet in het eten

Het OM acht desondanks bewezen dat de mannen een lading van ongeveer 150 tot 200 kilo cocaïne met een straatwaarde tussen de 3,8 en 5,5 miljoen euro hebben ingevoerd in Nederland. Dit alles in het jaar 2020.

Corona gooide wel roet in het eten als het gaat om het daadwerkelijk versturen van de containers waarin de cocaïne verborgen was.

Vanaf eind 2018 zijn er berichtjes over offertes, opties, transporten, viskotters in Den Oever, Zeeuwen met een sportvisboot, een onderhoudsschip in Antwerpen, boten in de Duitse Bocht en zelfs de samenwerking met ‘een streep’ in de haven van Antwerpen. Een streep is vaktaal voor een corrupt contact, legt Omroep Brabant uit. ‘200.000 euro wordt contant overgedragen en verdeeld alsof het knikkers zijn’, zei de officier van justitie.

Foute pad

De officieren van justitie nemen het de verdachten kwalijk dat ze ‘puur en alleen uit eigen winstbelang hebben gehandeld’.

Een van de officieren: ‘Het foute pad van snel geld en wetteloosheid en consumptisme als het gaat om de rechtstatelijke waarden, alles gericht op eigen gewin waarmee ondermijnende criminaliteit een aantrekkingskracht uitoefent op de moreel zwakken van onze samenleving’, aldus een van de officieren van justitie.

Justitie eiste straffen van tussen de zes en elf jaar gevangenisstraf en een geldboete van 75.000 euro per verdachte.